Αϊτή: Σεισμός 5,9 Ρίχτερ έπληξε το βόρειο τμήμα της χώρας - Τουλάχιστον 10 νεκροί

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο σεισμός ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα μετά την καταστροφική σεισμική δόνηση 7,0 βαθμών του 2010 κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, όταν έχασαν τη ζωή τους χιλιάδες άνθρωποι στην πάμφτωχη χώρα της Καραϊβικής.

Κατά πληροφορίες της εφημερίδας Le Nouvelliste, ένα κλειστό αμφιθέατρο κατέρρευσε στην πόλη Γκρος Μορν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ οι έγκλειστοι σε κρατητήριο της αστυνομίας απελευθερώθηκαν διότι το κτίριο υπέστη ζημιές.

Ο σεισμός προκάλεσε εξάλλου ζημιές στην πρόσοψη μιας εκκλησίας στην πόλη Πλεζάνς, ενώ ένα σπίτι ακριβώς δίπλα στον ναό κατέρρευσε, ανέφερε ο Φραντς Ντιβάλ, δημοσιογράφος της Nouvelliste, μέσω Twitter.

Σύμφωνα με αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο σεισμός του Σαββάτου έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα, πάντως δεν αναφέρθηκαν ζημιές εκεί.

Μέσω Twitter, ο πρόεδρος της Αϊτής Ζοβενέλ Μοΐζ προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, καθώς η Πολιτική Προστασία ανέφερε πως ο σεισμός προκάλεσε τραυματισμούς και πανικό σε πόλεις και κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Images of the damage at an Auditorium in Gros-Morne, commissariat in Port-de-Paix resulting from the M5.9 Earthquake north of #Haiti earlier tonight. pic.twitter.com/vB2at2M2Dc