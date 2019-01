Αναστάτωση στο Μπέλφαστ: Δραπέτευσε κόκκινο πάντα από τον ζωολογικό κήπο

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας αναφέρει ότι το άγριο ζώο εξαφανίστηκε την Κυριακή και μάλλον κρύβεται στην περιοχή κοντά στο Glengormley.

We're asking any Glengormley residents to look out for a red panda who went missing from its home @BelfastZoo today. While not considered dangerous, we'd ask anyone who spots it to please not approach it, but call our @PoliceServiceNI colleagues on 101 https://t.co/SVhmq0Ifa1