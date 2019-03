Ανασύρθηκε ζωντανός μέσα από τα συντρίμμια μετά από 62 ώρες

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από υψηλόβαθμο αξιωματούχο της αστυνομίας της περιοχής αυτής, τον Μ. Ν. Ρέντι, δείχνει τους διασώστες να ανασύρουν ζωντανό αυτόν τον άνδρα από μια εσοχή που είχε δημιουργηθεί μέσα στη μάζα τσιμέντου και χάλυβα.

Στις εικόνες αυτές ο άνδρας, που ονομάζεται Σόμου, φαίνεται να παραπαίει την ώρα που φτάνει στην επιφάνεια και στηρίζεται στους διασώστες για να περπατήσει.

Miraculous escape!

A man survived the building collapse in Dharwad despite being trapped under debris for four days.

