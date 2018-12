Ανήλικος που ψέκασε με σπρέι πιπεριού μέσα σε κλάμπ προκάλεσε την τραγωδία με 6 νεκρούς στην Ιταλία

Ο πανικός, που εξελίχθηκε σε τραγωδία, προκλήθηκε όταν οι θαμώνες προσπάθησαν να βγουν από το κλάμπ Lanterna Azzurra στην κωμόπολη Κορινάλντο τα ξημερώματα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει το μπαλκόνι στην έξοδο του κέντρου διασκέδασης και να χάσουν τη ζωή τους έξι άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε ανήλικοι και να τραυματιστούν άλλα 60, επτά σοβαρά.

«Η μαμά με προστάτευε μέχρι την τελευταία στιγμή… Προσπάθησε να κάνει χώρο με το κορμί της» δηλώνει στο μεταξύ στη συγκλονιστική μαρτυρία της η κόρη της 39χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε προστατεύοντάς τη με το ίδιο της το σώμα.

Βαρύτατες κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν και οι υπεύθυνοι του κλαμπ, καθώς οι θαμώνες ήταν υπεράριθμοι σχετικά με τη χωρητικότητα του κέντρου διασκέδασης.

