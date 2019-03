Ανθρωποκυνηγητό για 37χρονο Τούρκο που η Ολλανδική αστυνομία θεωρεί ύποπτο για την επίθεση

Ο ύποπτος ονομάζεται Γκικάν Τάνις (Gφkmen Tanis) και έχει γεννηθεί στην Τουρκία, αναφέρει η αστυνομία σε ανάρτησή της στο twitter, δίνοντας στη δημοσιότητα και τη φωτογραφία του υπόπτου.

The police asks you to look out for the 37 year old Gφkman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu