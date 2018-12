Ανθρωποκυνηγητό για τον μακελάρη που σκόρπισε τον θάνατο στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συνολικά 350 αστυνομικοί και χωροφύλακες συνεχίζουν την κινητοποίησή τους επί του πεδίου, με την υποστήριξη εναέριων μέσων και ομάδων της αστυνομικής μονάδας RAID, της BRI (Ταξιαρχίας Έρευνας και Επέμβασης) και της δύναμης Sentinelle", αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, 420 αστυνομικοί επιχειρούν για τον εντοπισμό του δράστη.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στα πέριξ του καθεδρικού ναού του Στρασβούργου. Η επιχείρηση φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με όσα είπε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχει τραυματιστεί από τα πυρά αστυνομικών, διαφεύγει και δεν είναι γνωστό αν βρίσκεται ακόμη στη Γαλλία.

