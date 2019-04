Αποκαλύφθηκε το καστ και ο τίτλος της 25ης ταινίας Τζέιμς Μποντ - Ο Ντάνιελ Κρεγκ για πέμπτη φορά 007

Ο ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ θα ενσαρκώσει για πέμπτη φορά τον διάσημο μυστικό πράκτορα Τζέιμς Μποντ, στην 25η κατά σειρά ταινία με πρωταγωνιστή τον κατάσκοπο από τη Βρετανία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο, ανακοίνωσαν σήμερα οι παραγωγοί.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας του James Bond ή αλλιώς πράκτορα 007 έχουν ξεκινήσει από τις 4 Μαρτίου και την Pinewood Studios, με παραγωγό την Μπάρμπαρα Μπροκόλι, η οποία έχει απορρίψει το ενδεχόμενο αλλαγής φύλου για τον πράκτορα 007, αλλά έχει δηλώσει ότι μια γυναίκα μπορεί μία μέρα να τον σκηνοθετήσει.

Ο πρωταγωνιστής – πράκτορας θα είναι λοιπόν και πάλι άνδρας, συγκεκριμένα θα είναι για πέμπτη φορά ο γνωστός ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ, ενώ τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε Τζαμάϊκα, Νορβηγία, Λονδίνο και Ιταλία.

The location for today's #BOND25 Live Reveal is GoldenEye, 007 author Ian Fleming's Jamaican villa. pic.twitter.com/Zd7Sr8hNRd — James Bond (@007) April 25, 2019

Επιπλέον, στο καστ του νέου Τζέιμς Μποντ θα βρίσκεται ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ράμι Μάλεκ, που τιμήθηκε με το Χρυσό Αγαλματίδιο για τον ρόλο του Φρέντι Μέρκιουρι στο Bohemian Rhapsody.

A word about #BOND25 from Rami Malek pic.twitter.com/CLJ5mpO9mu — James Bond (@007) April 25, 2019

Μεταξύ των πρωταγωνιστών και η Λέα Σεϊντού, που επιστρέφει στον ρόλο της δρος Μαντλίν Σουάν, και του Βρετανού Ρέιφ Φάινς στον ρόλο του «Μ».

Ακόμα συμμετέχουν οι: Ρόνι Κίνεαρ, Μπεν Γουίσοου, Ναόμι Χάρις, Τζέφρι Ράιτ, Νταλί Μπενσάλα, Μπίλι Μάνγκνουσεν, Άννα Ντε Άρμας, Ντέιβιντ Ντέντσικ, Λασάνα Λίντς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Mirror, το φιλμ τιτλοφορείται Shatterland, αν και δεν αποκλείεται να αλλάξει μέχρι την ημέρα κυκλοφορίας του και η υπόθεσή του θα βασίζεται εν μέρει στο βιβλίο Never Dream of Dying. Το θρίλερ του Αμερικανού συγγραφέα Raymond Benson, που έγραψε επίσης τα βιβλία “Die Another Day” και “The World Is Not Enough”.

Όσο για την κυκλοφορία της ταινίας, θεωρούν ότι θα προβληθεί μετά το 2020 και πιο συγκεκριμένα τις πρώτες μέρες του Απρίλη.