Άρωμα γυναίκας στις αμερικανικές εκλογές: 93 εξελέγησαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Από το σύνολο των 112 γυναικών που εξελέγησαν, οι 95 ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα και οι 17 στο Ρεπουμπλικανικό.

"Είναι πραγματικά η χρονιά των γυναικών παντού", δήλωσε ο Τόμας Πέρες, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Αυτές που κέρδισαν πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις από τις εν ενεργεία γερουσιαστές ήταν η Ελίζαμπεθ Γουόρεν στη Μασαχουσέτη, η Έιμι Κλόμπουσαρ στη Μινεσότα και η Κίρστεν Γκίλιμπραντ στη Νέα Υόρκη, όλες πολύ προβεβλημένες πολιτικοί του Δημοκρατικού Κόμματος.

Αριθμός ρεκόρ 237 γυναικών ήταν υποψήφιες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες αυτές εκλογές και 23 για τη Γερουσία, σύμφωνα με το Κέντρο για τις Αμερικανίδες στην Πολιτική.

Μεταξύ αυτών που σημείωσαν πρωτιές με την εκλογή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η 29χρονη Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία είναι η νεότερη γυναίκα στην ιστορία των ΗΠΑ που εκλέγεται στο Κογκρέσο, η Ιλχάν Όμαρ και η Ρασίντα Τλάιμπ, οι πρώτες μουσουλμάνες που εκλέγονται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Σαρίς Ντέιβιντς, μια ομοφυλόφιλη, δικηγόρος και λάτρης των πολεμικών τεχνών και η Ντέμπρα Χάαλαντ, που είναι οι πρώτες ιθαγενείς στην ιστορία των ΗΠΑ που εκλέγονται στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Επιπροσθέτως η Σίλβια Γκαρσία και η Βερόνικα Εσκομπάρ έγραψαν ιστορία ως οι πρώτες Λατινοαμερικάνες Τεξανές που εκλέγονται στο Κογκρέσο, όπως άλλωστε και η Αγιάνα Πρίσλεϊ, ως η πρώτη Αφροαμερικανή που εξελέγη στη Μασαχουσέτη.

Στις γυναίκες οφείλει τέλος το Δημοκρατικό Κόμμα αρκετά από τα κέρδη του στις ενδιάμεσες εκλογές που συνέβαλαν στο να ανακτήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

