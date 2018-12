Ασκήσεις με πραγματικά πυρά ετοιμάζουν οι Τούρκοι την παραμονή Χριστουγέννων στην κυπριακή ΑΟΖ

Πηγή: militaire.gr

Σε αυτή τη περιοχή θα κάνει ασκήσεις μόνο την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι NAVTEX και οι χάρτες:

ΝΑVTEX 1383/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, 24 DEC 18 FROM 0600Z TO 0800Z, 26 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z, 29 DEC 18 FROM 0600Z TO 0800Z, 31 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z AND 02 JAN 19 FROM 0600Z TO 0800Z IN AREA BOUNDED BY;

34 08.10 N – 032 37.15 E

34 08.10 N – 033 15.00 E

33 31.40 N – 033 15.00 E

33 31.40 N – 032 37.15 E

CAUTION ADVISED.

ΤURNHOS N/W : 1382/18

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, 24 DEC 18 FROM 0900Z TO 1100Z IN AREA BOUNDED BY;

34 35.00 N – 028 50.00 E

34 35.00 N – 029 30.00 E

34 15.00 N – 029 30.00 E

34 15.00 N – 028 50.00 E