Ατύχημα κατά την εκτόξευση του Σογιούζ - Σώο το πλήρωμα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - ΒΙΝΤΕΟ: RT

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει επικοινωνία με τους δύο κοσμοναύτες, έναν Αμερικανό και έναν Ρώσο, τους οποίους επρόκειτο να μεταφέρει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

UPDATE: Crew alive and unhurt after making emergency landing - reports https://t.co/ebGBVHf3LN pic.twitter.com/D4BvlPzgt0

Το πλήρωμα προσγειώθηκε στο Καζακστάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria Novosti.

Οι δύο αστροναύτες είναι καλά στην υγεία τους, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο μία πηγή.

Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan - reports https://t.co/ci9ehrGquSpic.twitter.com/GUOVuIEom1