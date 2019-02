Αυστραλία: Προφυλακίστηκε ο παιδεραστής καρδινάλιος

Η καθεμιά από τις πέντε κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχος ο Πελ επισύρει κάθειρξη δέκα ετών.

Ο δικαστής Πίτερ Κιντ ακύρωσε την αποφυλάκιση του καρδινάλιου υπό όρους για ιατρικούς λόγους και διέταξε να τεθεί υπό κράτηση αμέσως.

Ο πρώην ταμίας και στενός σύμβουλος του πάπα είναι το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος της ρωμαιοκαθολικής ιεραρχίας που καταδικάστηκε ποτέ για εγκλήματα σεξουαλικής φύσης με θύματα ανήλικους. Η έκβαση της υπόθεσης προκάλεσε σοκ στην εκκλησία και στους υποστηρικτές του.

JUST IN: A judge has revoked bail for Vatican Treasurer Cardinal George Pell. The Cardinal's sentence will be announced March 13 pic.twitter.com/DHqCebvtwC