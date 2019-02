Αυστραλία: Σαρωτικές πλημμύρες στην Κουίνσλαντ - Κροκόδειλοι βγήκαν στους δρόμους

Ο στρατός αναπτύχθηκε σε πολλές περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας χρησιμοποιώντας αμφίβια οχήματα για να διασώσει κατοίκους που είχαν βρει καταφύγιο στις οροφές των σπιτιών τους.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών ήταν σύμφωνα με τις Αρχές εντάσεως που συναντά κανείς κάθε εκατό χρόνια.

Thousands of homes are still under threat from floodwaters in north Queensland as Townsville braces for a 'once in a century' flood peak. With heavy rain still falling, the crisis is far from over. The latest from Queensland in 7 News at 6pm. #7Newspic.twitter.com/WPz1EpqDDu