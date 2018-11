Αυστραλία: Συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι τζιχαντιστές - Σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η αντιτρομοκρατική παρακολουθούσε τους τρεις άνδρες από τον Μάρτιο, αλλά αποφασίστηκε να αναληφθεί δράση όταν διαπιστώθηκε πως ενέτειναν τις προετοιμασίες τους τις τελευταίες ημέρες και ότι βρίσκονταν στη διαδικασία αγοράς τουφεκιών εφόδου.

Πριν από δύο εβδομάδες, διαπράχθηκε μια δολοφονία στη Μελβούρνη που η αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική ενέργεια.

Three men have been arrested during counter-terrorism raids in Melbourne.@VictoriaPolice say they issued search warrants in Melbourne's north-west metro region, resulting in the arrests.

