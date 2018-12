Αυτές ήταν οι τελευταίες λέξεις του Κασόγκι πριν από τη δολοφονία του: «Δεν μπορώ να αναπνεύσω»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατά το CNN, τούρκοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι τηλεφωνικές συνδιαλέξεις γίνονταν με ανώτατους αξιωματούχους στο Ριάντ.

Ο Κασόγκι, μέλος της σαουδαραβικής ελίτ που όμως είχε πέσει σε δυσμένεια διότι επέκρινε ορισμένες αποφάσεις του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ το 2017 και έγραφε κυρίως άρθρα γνώμης που δημοσιεύονταν στην εφημερίδα The Washington Post.

Δολοφονήθηκε αμέσως μετά την είσοδό του στο προξενείο του σουνιτικού βασιλείου.

Σύμφωνα με το CNN, η απομαγνητοφώνηση περιέχει περιγραφές της μάταιης προσπάθειας του Κασόγκι να αντισταθεί στους εκτελεστές του, ενώ περιγράφει επίσης τους ήχους του «διαμελισμού του πτώματός του με πριόνι».

Δείτε στο tweet την απομαγνητοφώνηση:

A transcript of an audio recording that captured Khashoggi's last moments has been disclosed to CNN by a source. "I can't breathe," are Khashoggi's last words. The transcript notes the sounds of Khashoggi's body being dismembered by a saw. https://t.co/58R1JNqdCTpic.twitter.com/ePbIX6KXUL