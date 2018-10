BBC: Νεκρός ο Ταϊλανδός ιδιοκτήτης της Λέστερ στην συντριβή ελικοπτέρου έξω από το γήπεδο

Σύμφωνα με τα media της Αγγλίας, το ελικόπτερο του ιδιοκτήτη της Λέστερ, Βικάι Σβιβαναναπράμπα, συνετρίβη εκτός γηπέδου και συγκεκριμένα στον χώρο του πάρκινγκ, λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Γουέστ Χαμ.

Παίκτες της Λέστερ όπως ο Χάρι Μαγκουάιρ και ο Γουίλφρεντ Ντιντί εκδήλωσαν τη θλίψη τους για το δυστύχημα στα προφίλ τους στα social media.

Ο δημοσιογράφος Μπεν Τζέικομπς, μέσω του λογαριασμού του στο twitter, αναφέρει ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με την King Power η οποία του επιβεβαίωσε ότι ο ιδιοκτήτης της Λέστερ Vichai Srivaddhanaprabha ήταν μέσα στο ελικόπτερο που συνετρίβη κοντά στο γήπεδο της ομάδας.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο εν λόγω δημοσιογράφος:

«Μίλησα με την King Power, η οποία θα δημοσιεύσει επίσημη δήλωση αύριο. Ο ιδιοκτήτης της Λέστερ, Vichai Srivaddhanaprabha βρισκόταν στο οκταθέσιο ελικόπτερο που θα κατευθυνόταν προς το Λονδίνο. Ένα μηχανικό πρόβλημα κατά αμέσως μετά την απογείωση προκάλεσε φωτιά πριν τη συντριβή στο πάρκινγκ».

Spoken to King Power, who will release a statement tomorrow. #LCFC owner Vichai Srivaddhanaprabha was on-board the eight-seater helicopter to London. Failure, upon take off, resulted in a fire prior to a crash in the car park. No news on casualties. Prayers with #LCFC family