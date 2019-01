Βελιγράδι: Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για όγδοο συνεχόμενο Σάββατο

Ο πρόεδρος Βούτσιτς «πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του, ώστε η Σερβία να μπορέσει να γίνει ξανά μια χώρα όπου θα τηρείται το Σύνταγμα», δήλωσε ο Ζόραν Ιβόσεβιτς, πρώην μέλος του ανώτατου δικαστηρίου της Σερβίας που κατηγόρησε τον Βούτσιτς ότι καταπατά τη διάκριση των εξουσιών και αποφασίζει με αυταρχικό τρόπο ποιος είναι ένοχος και ποιος όχι.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει τον Βούτσιτς και τον κυβερνητικό μηχανισμό για συνεχείς επιθέσεις εναντίον πολλών διαφωνούντων και δημοσιογράφων.

Missed tonight’s anti-government protest in Belgrade?

Read our summary of the event: https://t.co/ljtDiaWQhe#1od5milionapic.twitter.com/Uc88IvDDCo