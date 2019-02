Βενεζουέλα: Δεκάδες στελέχη των Δυνάμεων Ασφαλείας αυτομόλησαν στην Κολομβία - Ο Γκουαϊδό υποσχέθηκε αμνηστία

ΠΗΓΗ: ant1news

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό, που έχουν αναγνωρίσει περίπου πενήντα χώρες ως τον νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο της χώρας σε κρίση, έχει υποσχεθεί αμνηστία στα στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας που θα κόψουν τους δεσμούς τους με την κυβέρνηση του Μαδούρο.

Οι πρώτες αυτομολήσεις αναφέρθηκαν το πρωί του Σαββάτου, όταν ανακοινώθηκε από την Κουκουτά η αναχώρηση των πρώτων φορτηγών με τρόφιμα και φάρμακα, ανθρωπιστικής βοήθειας που εστάλη κυρίως από τις ΗΠΑ, καθώς στη Βενεζουέλα, χώρα με άλλοτε πανίσχυρη οικονομία, πετρελαιοεξαγωγική χώρα, καταγράφονται ελλείψεις.

Ο Γκουαϊδό, από την Κολομβία όπου μετέβη από την Παρασκευή αψηφώντας τη δικαστική εντολή που του απαγόρευε την έξοδο από την επικράτεια της Βενεζουέλας, έφθασε χθες Κυριακή στην Μπογκοτά, όπου αναμένεται να πάρει μέρος στη σύνοδο της Ομάδας της Λίμας που προγραμματίστηκε για σήμερα Δευτέρα στην κολομβιανή πρωτεύουσα.

Venezuelan opposition leader Juan Guaido arrived in the Colombian capital Bogota on Sunday ahead of a meeting with U.S. Vice President Mike Pence. The two men will be attending an emergency summit of the so-called Lima Group of countries to discuss Venezuela's crisis. pic.twitter.com/nw8r6BiL0e