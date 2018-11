Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς με έναν νεκρό στο Ντένβερ – Μακελειό σε νοσοκομείο του Σικάγο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τρία αθώα θύματα και ο δειλός δράστης, που δεν του αξίζει να κατονομαστεί, σκοτώθηκαν απόψε», τόνισε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άντονι Γκουλιέλμι.

«Έχουμε τέσσερις ανθρώπους που απεβίωσαν: έναν αστυνομικό, δύο γυναίκες που εργάζονταν στο νοσοκομείο, και τον κακοποιό», δήλωσε ο Έντι Τζόνσον, ο επικεφαλής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης του Σικάγου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών

Σύμφωνα με τις αρχές, λίγο μετά τις 15:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδας), υπήρξε μια φραστική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τα οποία γνωρίζονταν, στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου. Κατόπιν, το ένα από αυτά, ένας άνδρας, πυροβόλησε το άλλο, μια γυναίκα που φέρεται πως ήταν η σύντροφός του, εργαζόμενη στο νοσοκομείο.

Όταν έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, ο άνδρας μπήκε στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με την αστυνομία, άλλη μια εργαζόμενη στο νοσοκομείο, καθώς κι ένα στέλεχος των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σκοτώθηκαν.

Ο δράστης είναι επίσης νεκρός. Υπήρξε ασάφεια νωρίτερα για το εάν αυτοκτόνησε ή έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών.

Το νοσοκομείο κλήθηκαν να εκκενώσουν για ώρες το προσωπικό και ασθενείς.

Ένας ασθενής, 61 ετών, εμφανώς σε κατάσταση σοκ, εξήγησε στο CBS News ότι ακούστηκαν πυρά μέσα στο κτίριο, γεγονός που «κατατρομοκράτησε τους πάντες».

Μια υπάλληλος του νοσοκομείου είπε στην εφημερίδα Chicago Tribune ότι όλο το προσωπικό έλαβε εντολή να κρυφτεί και να κλειδώσει τις πόρτες, κατόπιν να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις. «Δεν ξέρω τι έγινε», είπε, καθώς απομακρυνόταν με λεωφορείο. «Μας είπαν να τρέξουμε να φύγουμε, αυτό κάναμε», πρόσθεσε.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το προσωπικό απομάκρυνε ασθενείς με όποια μέσα είχε στη διάθεσή του.

Στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, η βία αποτελεί γάγγραινα. Αποδίδεται κυρίως σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών, ειδικά για τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών.

Το 2017 καταγράφηκαν στην μητρόπολη αυτή 675 φόνοι, περισσότεροι απ' ό,τι στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες μαζί. Καταγράφηκαν επίσης 2.785 βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων, κατά τις στατιστικές της αστυνομίας.

Επίθεση στο κέντρο του Ντένβερ

Άγνωστος άνοιξε πυρ σε μια γωνιά στη διασταύρωση δύο δρόμων στο κέντρο του Ντένβερ, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και τέσσερις να διακομιστούν σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ενώ ο — τουλάχιστον ένας — ύποπτος για την επίθεση διαφεύγει τη σύλληψη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι επιζήσαντες αρχικά φέρονταν να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, πάντως η αστυνομία διευκρίνισε αργότερα μέσω Twitter πως «δεν απειλείται η ζωή τους».

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες για το επεισόδιο αυτό, που σημειώθηκε περί τις 16:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας) σε μια συνοικία στο κέντρο του Ντένβερ που είναι γνωστή ως LoDo, όπου βρίσκονται ξενοδοχεία, εστιατόρια και ψηλές πολυκατοικίες.

Video of the shooting in Lower Downtown Denver on Monday night. Keep an eye on what appears to be a shooter on the left hand side of the screen. You can hear shots as that person raises arms. 1 dead and 4 injured. #9NEWS Video courtesy: @AMDunitypic.twitter.com/CWoAiCPjxA