Βομβιστικές επιθέσεις σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα - Δεκάδες νεκροί και τραυματίες

Ειδικότερα οι βομβιστικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου στο Κολόμπο και σε άλλη μία εκκλησία στα περίχωρα της πρωτεύουσας. Οι βομβιστές “χτύπησαν” και τα ξενοδοχεία Shangri-La και Kingsbury, αναφέρει το ant1news.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 280 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Δείτε εικόνες που μεταδίδει η daily mirror:

Breaking News : Explosions were reported at St. Anthony's Church in Kochchikade, Kotahena and St.Sebastian's Church in Katuwapitiya,in Katana a short while ago, police said. #SriLankapic.twitter.com/dILNNhaMGf