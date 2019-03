Boυλευτικές εκλογές - παρωδία στη Β. Κορέα

Τα ψηφοδέλτια στα εκάστοτε εκλογικά τμήματα δεν περιλαμβάνουν παρά μόνον ένα όνομα ανά περιφέρεια, αυτό του υποψηφίου που είχε προκαταβολικά επιλεγεί, αναφέρει το ant1news.

Οι ψηφοφόροι μπορούν θεωρητικά να καταψηφίσουν τον κάθε προειρημένο υποψήφιο, διαγράφοντας το όνομά του, όμως ουδέποτε έχουν γίνει γνωστές τέτοιες περιπτώσεις.

Για τις εκλογές η χώρα έχει χωρισθεί σε εκλογικές περιφέρειες. Στις προηγούμενες εκλογές, το 2014, αυτές ήταν 686 και ο ίδιος ο Κιμ ήταν υποψήφιος στο Όρος Παεκτού, ένα ηφαίστειο που δεσπόζει στην σινο-κορεατική μεθόριο και θεωρείται ιερός τόπος λατρείας για τους Κορεάτες. Φυσικά, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κιμ έλαβε το 100% των ψήφων.

Δείτε στιγμιότυπο από την εκλογική διαδικασία

Here’s the scene inside a polling station in #Pyongyang today for #northkorea#electionspic.twitter.com/0JsBoQcKAr