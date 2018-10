Bραζιλία: Ο Μπολσονάρου τα έβαλε με τον γιο του - Απείλησε ότι ο στρατός θα κλείσει τον Ανώτατο Δικαστήριο

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, ο Ζουζέ Αντόνιου Τζίας Τόφολι, έδωσε στη δημοσιότητα ένα δελτίο Τύπου στο οποίο τόνισε πως κάθε επίθεση εναντίον της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και προέτρεψε τους πολιτικούς και τις αρχές να τηρούν το Σύνταγμα.

Ο Αντάτζι, ο υποψήφιος του κεντροαριστερού Κόμματος Εργαζομένων (PT), προειδοποίησε ότι εάν ο Μπολσονάρου, ο οποίος δηλώνει ανοικτά νοσταλγός της εποχής της στρατιωτικής χούντας, κερδίσει τις εκλογές την Κυριακή, σκληροπυρηνικοί στρατιωτικοί θα απειλήσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και θα υπονομεύσουν το συγκριτικά νεαρό δημοκρατικό πολίτευμα της Βραζιλίας.

In a June event, Eduardo Bolsonaro, son of far-right presidential candidate Jair Bolsonaro, said: "In order to shut down the Supreme Court, [the Army] wouldn't even have to send a jeep [filled with soldiers]. All it would take is a private and a corporal." https://t.co/Xt4ojktK0H