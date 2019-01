Βραζιλία: Στους 84 οι νεκροί, 276 οι αγνοούμενοι από την κατάρρευση φράγματος - 5 συλλήψεις

Νωρίς σήμερα συνελήφθησαν τρεις υπάλληλοι της βραζιλιάνικης Vale, καθώς και δύο μηχανικοί, οι οποίοι εργάζονταν για λογαριασμό της εταιρείας-κολοσσού της μεταλλευτικής βιομηχανίας και ιδιοκτήτριας του μεταλλείου.

Death toll from Brazil dam burst rises to 84, with 276 unaccounted for https://t.co/3S2tubPPM1pic.twitter.com/Ak9kHQpqr0