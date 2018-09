Βρετανία: Ένα έμμετρο μυθιστόρημα μεταξύ των έξι υποψηφίων για το λογοτεχνικό βραβείο Man Booker 2018

Δύο μυθιστορήματα πρωτομεφανιζόμενων συγγραφέων, εκ των οποίων το ένα έμμετρο, περιλαμβάνονται στην τελική λίστα των υποψηφίων για το βραβείο Man Booker 2018, που ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη και απονέμεται στο καλύτερο έργο μυθοπλασίας που είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το "The Long Take" του Σκωτσέζου ποιητή Ρόμπιν Ρόμπερτσον, «προσφέρει μια μοναδική λογοτεχνική φωνή και φόρμα», λέει η κριτικός και συγγραφέας Ζακελίν Ρόουζ, μέλος της κριτικής επιτροπής. Ο Ουόκερ, βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, θύμα μετατραυματικού στρες, αδυνατώντας να επιστρέψει στην αγροτική περιοχή απ΄όπου κατάγεται, αναζητεί καταφύγιο και ανωνυμία στην πόλη, μια αφήγηση σε στίχους και εικονογραφημένη με φωτογραφίες.

Ένα άλλο μυθιστόρημα πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα έφθασε στη βραχεία λίστα των βραβείων. Πρόκειται για τη Βρετανίδα Ντέιζι Τζόνσον η οποία, σε ηλικία 27 ετών, είναι η πιο νέα φιναλίστ για το βραβείο Man Booker. To "Everything Under" ανακαλεί τις παιδικές αναμνήσεις της Γκρέτελ, η οποία ζούσε σε μια φορτηγίδα με τη μητέρα της, προτού η τελευταία την εγκαταλείψει. «Μια σύγχρονη παραλλαγή του Οιδίποδα του Σοφοκλή», σύμφωνα με τη Σκοτσέζα συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Βαλ Μακντέρμιντ, μέλος της κριτικής επιτροπής.

Τρεις Βρετανοί, δύο Αμερικανοί και μία Καναδέζα περιλαμβάνονται στους έξι φιναλίστ, στους οποίους συγκαταλέγονται τέσσερις γυναίκες.

«Ο καθένας εξερευνά την ανατομία της οδύνης», υπογράμμισε ο φιλόσοφος Κουαμί Άντονι Άπιαχ, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. «Όμως υπάρχουν επίσης στον καθένα στιγμές ελπίδας.»

Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο κέντρο του "The Overstory" του Αμερικανού Ρίτσαρντ Πάουερς, «ένα μυθιστόρημα για τα δέντρα και τους ανθρώπους που τα καταλαβαίνουν», «η οικολογική εποποιία της χρονιάς και ίσως της δεκαετίας», σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα και μέλος της κριτικής επιτροπής Λιν Σάπτον.

Όσο για την Αμερικανίδα Ρέιτσελ Κούσνερ, πέρασε κάποιο καιρό στη φυλακή για να γράψει το "The Mars Room", η ηρωίδα του οποίου είναι μια πρώην στριπτιζέζ η οποία έχει καταδικαστεί δύο φορές σε ισόβια.

Ο "Milkman" της Άνα Μπερνς, συγγραφέα που γεννήθηκε στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, διερευνά τη πανταχού παρούσα βία της περιόδου των Ταραχών ("Troubles") στην Ιρλανδία από τη σκοπιά μιας νεαρής γυναίκας.

Στο "Washington Black" της Εζί Εντουγκιάν, ένας 18χρονος νεαρός ανακαλεί την παιδική ηλικία του ως σκλάβος σε μια φυτεία των Μπαρμπέιντος και τη φυγή του προς την ελευθερία. Είναι η δεύτερη φορά που η Καναδέζα συγγραφέας περιλαμβάνεται στους φιναλίστ του βραβείου Man Booker.

Ο νικητής που θα ανακοινωθεί στις 16 Οκτωβρίου, θα λάβει 50.000 λίρες (περίπου 56.500 ευρώ) και θα αποκτήσει αμέσως παγκόσμια φήμη.

Ο Bloomsbury, εκδότης του Αμερικανού Τζορτζ Σόντερς, πούλησε περισσότερα από 230.000 αντίτυπα του βιβλίου του "Lincoln in the Bardo" («Λήθη και Λίνκολν», μετ. Γ-Ι. Μπαμπασάκης, εκδόσεις Ίκαρος, 2017), που κέρδισε το βραβείο το 2017, με το 70% των πωλήσεων να έχει πραγματοποιηθεί μετά τη βράβευσή του.