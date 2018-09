Βρετανικές βολές κατά Πούτιν για την υπόθεση Σκριπάλ: Σίγουρα είναι υπεύθυνος, είναι ο αρχηγός του κράτους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Σε τελική ανάλυση, σίγουρα, είναι υπεύθυνος, είναι ο ηγέτης του κράτους», δήλωσε ο Γουάλας, απαντώντας σε ερώτηση του BBC Radio 4 για το ποια είναι η ευθύνη του Βλαντίμιρ Πούτιν στις επιχειρήσεις αυτές.

«Σε τελευταία ανάλυση είναι, στον βαθμό που είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας και που η κυβέρνησή του είναι εκείνη που ελέγχει, χρηματοδοτεί και διευθύνει τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών».

