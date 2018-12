Βρετανός υπουργός Εμπορίου: 50-50 να προχωρήσει το Brexit

Ο υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας έκανε αυτή την εκτίμηση για την περίπτωση που η Βουλή των Κοινοτήτων απορρίψει, στα μέσα Ιανουαρίου, τη συμφωνία στην οποία κατέληξε η Τερέζα Μέι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Βουλή των Κοινοτήτων αναμένεται να ψηφίσει μετά τις 14 Ιανουαρίου για τη συμφωνία της Βρετανίδας πρωθυπουργού.

Liam Fox says '50-50' chance Brexit may be stopped - paper https://t.co/kg7dqCh36opic.twitter.com/izEfKS5735