Brexit: Οι δύο προτάσεις που συγκέντρωσαν τα λιγότερα «όχι» - Ποιοι είναι οι υποψήφιοι διάδοχοι της Μέι

Η πρόταση για την τελωνειακή ένωση (καταψηφίστηκε με 8 ψήφους διαφορά), ενδεχομένως θα μπορούσε να εξασφαλίσει υποστήριξη από την πλειοψηφία των μελών του κοινοβουλίου, εάν συμμετείχαν στη διαδικασία τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, που απείχαν από την ψηφοφορία κατόπιν εντολής του Συντηρητικού Κόμματος.

Από την άλλη, η πρόταση για επιβεβαιωτικό δημοψήφισμα δεν έγινε δεκτή - όπως και οι υπόλοιπες εφτά - για 27 ψήφους, όσοι δηλαδή ήταν και οι βουλευτές του Εργατικού κόμματος που την καταψήφισαν, αψηφώντας την γραμμή του κόμματος να την υποστηρίξουν. Την πρόταση υποστήριξαν οχτώ βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος, ενώ δέκα υποστήριξαν την ακύρωση του Brexit, συμπεριλαμβανομένων των υφυπουργών Εξωτερικών Μαρκ Φιλντ και Άλαν Ντάνκαν.

