Brexit: Σε αχαρτογράφητα νερά η Μ. Βρετανία μετά το «χαστούκι» στη Μέι

Ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ, ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Γκρεγκ Κλαρκ και ο υπουργός αρμόδιος για το Μπρέξιτ Στίβεν Μπάρκλεϊ είπαν ότι «καταρτίζεται μια πρόταση για την καθυστέρηση (της εφαρμογής) του Άρθρου 50», σύμφωνα με τον επικεφαλής μιας μεγάλης βρετανικής εταιρείας, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση και μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Parliament votes down Prime Minister May's EU divorce deal by 230 votes, with a 'no confidence vote' set for tomorrow. More #BREXIT coverage: https://t.co/B4KgHMpP97pic.twitter.com/y5hMUBSATV