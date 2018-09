Βρυξέλλες: Επίθεση με μαχαίρι κατά αστυνομικού - Tραυματίστηκε ο δράστης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΦΩΤΟ: hln.be

Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 9:15 (τοπική ώρα, 10:15 ώρα Ελλάδας) κοντά στο πάρκο Μαξιμιλιάν των Βρυξελλών, όπου συγκεντρώνονται εκατοντάδες μετανάστες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το Σουδάν και την Ερυθραία και θέλουν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Just after the possible shooting incident at Maximilaanpark #Brussels#Bruxellespic.twitter.com/PaMc06Kpzn