Δείτε τα «τούβλα» από χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του έκπτωτου προέδρου του Σουδάν

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν, σε διάφορα σημεία εντός της προεδρικής κατοικίας, ένα πακτωλό χρημάτων, που υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε ένα ποσό περί τα 130 εκατ. δολάρια. Από αυτά, τα 105 εκατ. βρέθηκαν σε δεσμίδες μέσα σε μία βαλίτσα.

Δείτε το βίντεο:

While searching through al-Bashir’s residence, security services found ~$130 mn cash stash. They found a suitcase stuffed with $351k, €6mn and 5bn Sudanese pounds ($105mn). This revelation adds charges of money laundering to ongoing investigation of ex-president - prosecutors pic.twitter.com/B6EwQLElyc