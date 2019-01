Διάγγελμα Τραμπ για το μεταναστευτικό: Χρειάζονται 5,7 δισ. δολάρια για το τείχος στη μεθόριο με το Μεξικό

Περιγράφοντας στον αμερικανικό λαό μία «αυξανόμενη ανθρωπιστική κρίση και κρίση ασφαλείας» στα νότια σύνορα των ΗΠΑ, ζήτησε από την ηγεσία των δημοκρατικών στο Κογκρέσο συναίνεση για να τερματιστεί η 18ήμερη μερική αναστολή της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Τα νότια σύνορά μας είναι αγωγός για εισαγωγή τεραστίων ποσοτήτων ναρκωτικών», είπε, σημειώνοντας ότι 300 άτομα χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα μόνο από την ηρωίνη, το 90% της οποίας ρέει από τα νότια σύνορα. Περισσότεροι αμερικανοί θα πεθάνουν φέτος από ναρκωτικά απ' όσους σκοτώθηκαν όλα τα χρόνια του πολέμου του Βιετνάμ», είπε ο Τραμπ στο διάρκειας εννιάμισι λεπτών διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό.

Μίλησε για περισσότερες από 266.000 συλλήψεις ξένων με ποινικό μητρώο, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 100 χιλιάδες που κατηγορήθηκαν ή καταδικάστηκαν για επιθέσεις, 30.000 για σεξουαλικής φύσης εγκλήματα και 4.000 για βίαιους φόνους, λέγοντας ότι εδώ και χρόνια «χιλιάδες αμερικανοί σκοτώθηκαν βάναυσα από αυτούς που εισέρχονται στη χώρα παράνομα και χιλιάδες ακόμη ζωές θα χαθούν αν δεν δράσουμε τώρα».

