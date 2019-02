Διατεθειμένος να εγκρίνει στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ κατά Μαδούρο ο Γκουαϊδό - «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν»

ΠΗΓΗ: ant1news

Ερωτηθείς εάν θα δίσταζε να εγκρίνει μια στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, ο Γκουαϊδό απάντησε: «Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, ό,τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές, για να σταματήσουν να πεθαίνουν παιδιά». «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που προφανώς προκαλεί μεγάλη πολεμική, αλλά κάνοντας χρήση της εθνικής μας κυριαρχίας, ασκώντας τα προνόμιά μας, θα κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο», συμπλήρωσε ο Γκουαϊδό, που έχει αναγνωριστεί ως μεταβατικός Πρόεδρος της λατινοαμερικάνικης χώρας από περίπου 40 χώρες, με πρώτες τις ΗΠΑ.

