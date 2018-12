Δικηγόρος του Ασάνζ απορρίπτει τη συμφωνία του Ισημερινού με τη Βρετανία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ο ισχυρισμός ότι αφού η θανατική ποινή έφυγε από το τραπέζι ο κ. Ασάνζ δεν χρειάζεται πλέον να φοβάται πως θα υποστεί διωγμό είναι προφανώς εσφαλμένος», δήλωσε ο Μπάρι Πόλακ, δικηγόρος του Ασάνζ, στη βρετανική εφημερίδα «The Telegraph».

«Καθώς φαίνεται ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του κ. Ασάνζ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ισημερινός οφείλει να συνεχίσει να του παρέχει άσυλο», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Ο Μορένο δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι «έχει ανοίξει ο δρόμος προκειμένου ο Ασάνζ να φύγει από την πρεσβεία» του Ισημερινού στο Λονδίνο, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. «Θα χρειαστεί να εκτίσει μια μικρή ποινή» διότι παραβίασε τους όρους της προσωρινής αποφυλάκισής του από τις βρετανικές αρχές, είπε. «Δεν θα είναι τόσο μεγάλη» η διάρκεια της κράτησής του, πρόσθεσε.

Η συντακτική ομάδα του ιστότοπου WikiLeaks στο μεταξύ καταφέρθηκε μέσω Twitter εναντίον του Μορένο, κάνοντας λόγο για μια «αξιολύπητη» προσπάθεια από μέρους του να εκτρέψει την προσοχή από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times» σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Ισημερινού αποπειράθηκε να «πουλήσει τον Ασάνζ στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα ελάφρυνση χρέους».

Editorial comment: Pathetic attempt to divert attention from yesterday's NYTtimes story that president Moreno tried to illegally sell Assange to the U.S. for debt relief. Mr Assange is a recognized political refugee--not a slave to be sold for cash. https://t.co/lUxn2lyVO2