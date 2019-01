Δυτική Οχθη: Φονική συμπλοκή ισραηλινών - παλαιστινίων - Ενας νεκρός

«Ξέσπασε συμπλοκή ανάμεσα σε ισραηλινούς πολίτες και Παλαιστίνιους στην περιοχή και οι (ισραηλινοί) πολίτες άνοιξαν πυρ με αληθινές σφαίρες. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε», ανέφερε το ισραηλινό επιτελείο στρατού σε ανακοίνωσή του.

A group of settlers who had come to an olive grove near the village of Al Mughayyir had confronted a group of Palestinians. It is still unclear who fired the fatal shots https://t.co/N54Nbfojtv