Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους o πρεσβύτερος

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπους, ο οποίος ήταν ο 41ος πρόεδρος των ΗΠΑ, έζησε περισσότερο απ' όλους τους προκατόχους του. Ο θάνατός του στις 10:10 (ώρα κεντρικών ΗΠΑ) ανακοινώθηκε με δήλωση που εκδόθηκε από τον εκπρόσωπό του Τζιμ ΜακΓκραθ.

BREAKING: George H.W. Bush, the 41st president of the United States whose long life in the public sphere was defined by service, has died at the age of 94 https://t.co/F8tENN7eJIpic.twitter.com/ZZYV47mZYh