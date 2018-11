Έκθεση-κόλαφος της Human Rights Watch: «Ενδημική» η σεξουαλική κακοποίηση γυναικών από αξιωματούχους στη Β. Κορέα

Ερευνητές της οργάνωσης αυτής που εδρεύει στις ΗΠΑ πήραν συνεντεύξεις από 60 Βορειοκορεάτισσες, οι οποίες είχαν φύγει από τη χώρα και περιέγραψαν ακούσιες σεξουαλικές επαφές και βία "τόσο συχνές ώστε να γίνονται αποδεκτές ως μέρος της καθημερινής ζωής".

Όσες μάλιστα συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν στην Κίνα, ή τις επέστρεψε το Πεκίνο στην Πιονγιάνγκ, αντιμετωπίζουν σκληρές τιμωρίες, όπως βασανιστήρια, φυλάκιση και σεξουαλική βία, αναφέρει χαρακτηριστικά η 86σελιδη έκθεση.

«Κάθε νύχτα κάποια γυναίκα αναγκαζόταν να πηγαίνει μ’ έναν φρουρό που την βίαζε», είπε ένα 30χρονο θύμα, πρώην κρατούμενη σε κέντρο κράτησης στα σύνορα.

Μία πρώην έμπορος υφασμάτων είπε ότι την μεταχειρίζονταν σαν «παιχνίδι του σεξ».

«Όποτε τους έκανε κέφι, φύλακες ή αστυνομικοί μου ζητούσαν να τους ακολουθήσω σ’ ένα άδειο δωμάτιο... Συμβαίνει τόσο συχνά που κανείς δεν το θεωρεί σημαντικό [στη χώρα]. Αλλά είμαστε άνθρωποι... Μερικές φορές ξυπνούμε τη νύχτα και βάζουμε τα κλάματα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε γιατί...», είπε η Γουνγκ Χι.

“Click, click, click was the most horrible sound I ever heard...Every night a prison guard would open the cell”

Landmark new @HRW report released today in Seoul

documents sexual violence against women total lack of remedy widespread in #NorthKorea: https://t.co/n3cpqZ2RTBpic.twitter.com/82m3bbzqnI