«Εμπόλεμη ζώνη» το Παρίσι: Συλλήψεις και τραυματίες - Έκλεισαν πολυκαταστήματα

Ανάμεσα στους σταθμούς που έκλεισαν είναι οι Σαρλ ντε Γκολ-Ετουάλ που βρίσκεται στο δυτικό άκρο της Λεωφόρου Σανζ Ελιζέ, Οπερά και Βαστίλη.

"Είμαι συγκλονισμένος από τις επιθέσεις (που έγιναν) στα σύμβολα της Γαλλίας", δήλωσε ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ στους δημοσιογράφους. "Είμαστε προσηλωμένοι στον διάλογο, αλλά και στον σεβασμό του νόμου".

France Riots:

- Anti-government protests turn into riots in Paris, France

- Widespread looting reported

- Dozens of cars set ablaze and flipped over

- At least 180 arrested