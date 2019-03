Ενοπλος άνοιξε πυρ σε συρμό του τραμ στην Ουτρέχτη – Toυλάχιστον επτά τραυματίες

Στις Αρχές Ασφαλείας της ολλανδικής πόλης σήμανε συναγερμός και ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό, ενώ από άερος στην επιχείρηση συμμετέχουν και αρκετά ελικόπτερα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε απο την περιοχή, με την Αστυνομία να έχει δώσει εντολή στους κατοίκους της πόλης να μην κυκλοφορούν, όσο παραμένει ασύλληπτος ο ένοπλος άνδρας που άνοιξε πυρ κατά των επιβατών του τραμ.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η επίθεση φέρεται να έγινε ενώ ήταν εν κινήσει ο συρμός, ο οποίος πλέον έχει ακινητοποιηθεί και περικυκλωθεί απο οχήματα και προσωπικό των Αρχών Ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και στελέχη της Αντιτρομοκρατικής.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.