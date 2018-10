Επικεφαλής ΚΟ Δημοκρατικών στο Κογκρέσο: Ο Τραμπ εγκρίνει τη βία και διχάζει τους Αμερικανούς

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Επανειλημμένα, ο πρόεδρος έχει εγκρίνει τη σωματική βία κι έχει διχάσει τους Αμερικανούς με τα λόγια και τις πράξεις του», προσέθεσαν.

In joint statement, Senate and House Minority Leaders Schumer and Pelosi say President Trump's comments today on the wave of pipe bomb packages “ring hollow until he reverses his statements that condone acts of violence.”https://t.co/Nja7dSIFE0pic.twitter.com/6816kYNWyM