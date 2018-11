Επιμένει η Μέι: Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο στο τραπέζι - Ποιοι Συντηρητικοί ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την ηγεσία

«Εάν οι βουλευτές απορρίψουν τη συμφωνία, απλά θα μας γυρίσουν στην αφετηρία. Θα υπάρξει μεγαλύτερη διχογνωμία, μεγαλύτερη αβεβαιότητα και δεν θα καταφέρουμε να εκπληρώσουμε αυτό που ψήφισε ο βρετανικός λαός», πρόσθεσε.

Μερικές ώρες αφού ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα βασικά μέλη του υπουργικού της συμβουλίου στήριξαν τη συμφωνία της για το διαζύγιο με την ΕΕ, η Μέι βρέθηκε αντιμέτωπη με την πιο επικίνδυνη κρίση στην πρωθυπουργία της όταν ο υπουργός για το Brexit Ντόμινικ Ράαμπ παραιτήθηκε την Πέμπτη, αντιδρώντας στη συμφωνία.

Άλλοι αντάρτες βουλευτές στο κόμμα της μιλούν ανοικτά για αποπομπή της Μέι και προειδοποιούν ότι η συμφωνία για το Brexit δεν θα περάσει από το κοινοβούλιο.

Οι υποστηρικτές του Brexit ισχυρίζονται ότι η μεταβατική περίοδος δημιουργεί τον κίνδυνο να συνεχίσει να υπόκειται η Βρετανία στους κανόνες της ΕΕ επ’ αόριστον.

Το Σάββατο, η Άντρεα Λίντσομ, υπουργός υπεύθυνη για τις δραστηριότητες της κυβέρνησης στη βουλή, δήλωσε στο BBC ότι στηρίζει τη Μέι, αλλά δεν είναι απολύτως ικανοποιημένη για τη συμφωνία.

«Νομίζω ότι συνεχίζει να υπάρχει η δυνατότητα για μεγαλύτερη σαφήνεια σε κάποια από τα μέτρα εντός αυτού (του σχεδίου) και σε αυτό ελπίζω να μπορέσω να βοηθήσω», δήλωσε.

Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι δήλωσε όμως χθες ότι οι Βρετανοί υπουργοί που τάσσονται υπέρ του Brexit «δεν ζουν στον πραγματικό κόσμο», εάν πιστεύουν ότι μπορούν να επαναδιαπραγματευθούν τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα.

Αρκετές βρετανικές εφημερίδες ανέφεραν ότι η Λίντσομ σε συνεργασία με τέσσερις άλλους υπουργούς και υπέρμαχους του Brexit – Μάικλ Γκόουβ, Λίαμ Φοξ, Κρις Γκρέιλινγκ και Πένι Μόρντοντ – ασκούν πίεση στη Μέι να αλλάξει τη συμφωνία.

Another Conservative prime minister would face exactly the same problems as Theresa May: a divided party, a weak hand in Brussels and a split country https://t.co/O5AEYKJf6d