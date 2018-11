Επίθεση με μαχαίρι στα γραφεία της Sony στο Λονδίνο - Δύο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, σε κεντρική περιοχή του Λονδίνου, μετά απο αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

Δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν σήμερα σε περιστατικό στο κεντρικό Λονδίνο, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία πριν από λίγο, η οποία πρόσθεσε ότι ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή που σημειώθηκε το περιστατικό, στα κεντρικά γραφεία της Sony Music, στο Κένσινγκτον.

Η Μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε επίσης ότι εκλήθη για την αντιμετώπιση περιστατικού στην Ντέρι Στριτ γύρω στις 11:00 ώρα Γκρίνουϊτς (13:00 ώρα Ελλάδος). Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας άνθρωπος συνελήφθη και ότι το περιστατικό αυτό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

"Γνωρίζουμε για ένα περιστατικό στην Ντέρι Στριτ W8, αστυνομικοί βρίσκονται στην περιοχή, μεταξύ αυτών και ένοπλοι αξιωματικοί, όπως και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου", διευκρινίζει η Σκότλαντ Γιαρντ σε ανακοίνωσή της.

Οι αρχές "απομακρύνουν ανθρώπους για προληπτικούς λόγους. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από μαχαίρι --αναμένουμε ενημέρωση για την κατάστασή τους", προσθέτει.

Την ίδια ώρα η εφημερίδα Evening Standard αναφέρει σχετικά με το περιστατικό αυτό στον ιστότοπό της ότι δύο άνθρωποι πιστεύεται ότι μαχαιρώθηκαν μέσα στα κεντρικά γραφεία της Sony στο δυτικό Λονδίνο.

Ένοπλοι αστυνομικοί είναι παρόντες στο κτίριο αυτό στην Ντέρι Στριτ, ενώ ελικόπτερο της μητροπολιτικής αστυνομίας ίπταται πάνω από την περιοχή, προσθέτει η εφημερίδα στον ιστότοπό της.

Μέλη του προσωπικού εγκατέλειψαν το κτίριο τρομοκρατημένα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 11.00 πμ τοπική ώρα σήμερα, σημειώνει και επικαλείται έναν περαστικό ο οποίος δήλωσε: "Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να βγαίνουν από την μπροστινή είσοδο του κτιρίου γύρω στις 11:00".

Ένας εργαζόμενος στην Sony δήλωσε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι είδε έναν άνδρα να τον κρατούν στο έδαφος στην καντίνα του κτιρίου "στον απόηχο" του μαχαιρώματος. Αυτός πρόσθεσε ότι υπήρχαν "αίματα παντού".

Just seen the Sony offices emptied. Workers running down the street. A man being tackled to the ground — Simon Neville (@SimonNeville) 2 Νοεμβρίου 2018

Sony music is being evacuated as armed police and paramedics are on stand by pic.twitter.com/DNA1b1cb85 — Alex Iszatt (@AlexonTV) 2 Νοεμβρίου 2018