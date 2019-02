Exxon Mobil: Κοίτασμα- μαμούθ στην Κυπριακή ΑΟΖ! - Tεράστια η ποσότητα φυσικού αερίου

Θετικά είναι τα αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης στο τεμάχιο 10 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), όπως ανακοινώθηκαν σήμερα επισήμως από την κυπριακή κυβέρνηση και την εταιρεία ExxonMobil.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, η ποσότητα Φυσικού Αερίου ανέρχεται σε 5-8 τρις κυβικά πόδια (142-227 δις κυβικά μέτρα) και πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκόσμια τα τελευταία τρία χρόνια.

Όπως εξήγησε, στον στόχο «Δελφύνη 1» δεν εντοπίστηκαν οποιαδήποτε κοιτάσματα, ωστόσο τα συνολικά αποτελέσματα αποδεικνύουν τον ρόλο της χώρας μας ως εναλλακτική πηγή εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαρακτήρισε «καλή βάση» για να δούμε το θέμα δημιουργίας τερματικού την ποσότητα που εντοπίστηκε, ωστόσο σημείωσε ότι θα χρειαστούν περισσότερες ποσότητες.

Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τρίσταν Άσπρεϊ, εξέφρασε ενθουσιασμό για τα κοιτάσματα στον «Γλαύκο», δηλώνοντας ότι η αμερικανική εταιρεία θα συνεχίσει την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Επεσήμανε δε πως ακόμα είμαστε στην αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού για μια μελλοντική ανάπτυξη, μιλώντας για δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο 10 όσο και σε άλλα τεμάχια. Εξέφρασε το ενδιαφέρον της εταιρείας για ευρύτερες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε πως το οικόπεδο 10 δεν αμφισβητείται, σχολιάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση της ExxonMobil

The well, located in Block 10, encountered a gas-bearing reservoir of approximately 436 feet (133 meters). The well was safely drilled to 13,780 feet (4,200 meters) depth in 6,769 feet (2,063 meters) of water.

Based on preliminary interpretation of the well data, the discovery could represent an in-place natural gas resource of approximately 5 trillion to 8 trillion cubic feet (142 billion to 227 billion cubic meters). Further analysis in the coming months will be required to better determine the resource potential.

“These are encouraging results in a frontier exploration area,” said Steve Greenlee, president of ExxonMobil Exploration Company. “The potential for this newly discovered resource to serve as an energy source for regional and global markets will be evaluated further.”

Glaucus-1 was the second of a two-well drilling program in Block 10. The first well, Delphyne-1, did not encounter commercial quantities of hydrocarbons.

Block 10 is 635,554 acres (2,572 square kilometers). ExxonMobil Exploration and Production Cyprus (Offshore) Limited is operator and holds 60 percent interest in the block. Qatar Petroleum International Upstream O.P.C. holds 40 percent interest.

Ξεκίνησαν από το Προεδρικό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε στις 12 το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο, από αντιπροσωπεία της εταιρείας ExxonMobil, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Τρίσταν Άσπρεϊ.

Mε μεγάλη χαρά υποδέχομαι στο Προεδρικό Μέγαρο τον Αντιπρόεδρο της Exxon Mobil κ. Tristan J. Aspray. Με αισιοδοξία συνεχίζουμε τους ενεργειακούς σχεδιασμούς μας. pic.twitter.com/WNTcSy5pup — Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) 28 Φεβρουαρίου 2019

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από κοινού από τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη και τον κ. Άσπρεϊ σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Εμπορίου στις 14:00, ενώ προηγήθηκε ενημέρωση των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

ΚΕ: Καταλυτικά τα αποτελέσματα για τη θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη

O Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πρόδρομος Προδρόμου επεσήμανε σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ ότι τα αποτελέσματα για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, θα είναι καταλυτικά για την θέση της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη.

Ο κ. Προδρόμου τόνισε επίσης ότι το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνεχιστεί και σε αδειοδοτημένα και μη αδειοδοτημένα ακόμα τεμάχια της Κυπριακής ΑΟΖ. Ο κ. Προδρόμου σημείωσε πως εάν η Τουρκία ξεκινήσει γεώτρηση, όπως απειλούσε, εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, αυτό θα είναι αρνητική εξέλιξη, θα είναι εισβολή. Είμαστε σε εγρήγορση, υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο και εδώ σε ό,τι αφορά την Τουρκία, μιλάμε για την μειοψηφία του ενός, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Προδρόμου, ο οποίος σημείωσε ότι χρειάζεται όμως προσοχή να μην προσχωρήσουμε στη λογική της τεχνικής κρίσης που μεθοδεύει η Τουρκία για να εκφοβίζει εταιρείες και μέρη. «Δεν υπάρχει τίποτα διεκδικήσιμο», ανέφερε ο κ. Προδρόμου.

Κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Λευκωσία

Στελέχη από κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των Eni, ExxonMobil, Hellenic Petroleum, Noble Energy και Total, συγκεντρώνονται στις 6 και 7 Μαρτίου στη Λευκωσία για να συζητήσουν τις εξελίξεις και τις προοπτικές του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το συνέδριο Eastern Mediterranean Gas Conference (EMGC) 2019 αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση του κλάδου της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, με διήμερο πρόγραμμα ομιλιών από εμπειρογνώμονες του χώρου.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του φετινού συνεδρίου αναμένεται να αποτελέσει η συζήτηση πάνελ μεταξύ στελεχών της Eni, της Total, της ExxonMobil, της Hellenic Petroleum και της Noble Energy. Τα στελέχη των εταιρειών που διαχειρίζονται τεμάχια στις ΑΟΖ της περιοχής θα συζητήσουν για το πώς η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, ώστε να αποτελέσει κέντρο παροχής υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα διερευνήσουν τα σχετιζόμενα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις και θα προτείνουν στρατηγικές για την καθιέρωση της Κύπρου σε αυτό τον ρόλο.

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου από ομιλητές όπως ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκότρυπης, ο Carlo Russo, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρώπης και της Ρωσίας της Eni SpA, ο Ηλίας Κασής, Αντιπρόεδρος της Βόρειας Αφρικής της Total Exploration & Production και ο Γιάννης Μπασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).