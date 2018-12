Φιλιππίνες: Σεισμός 6,9 Ρίχτερ, ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Όμως περίπου δύο ώρες μετά τον σεισμό, το κέντρο ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε νοτιοανατολικά της πόλης Νταβάο σε βάθος 59 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο είχε αρχικά υπολογίσει το μέγεθος του σεισμού σε 7,2.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές από τον σεισμό.

A Magnitude 6.9 earthquake has struck off the coast of the Philippine island of Mindanao. A Tsunami Warning has been issued for parts of the Philippines and Indonesia. No Tsunami warnings are in effect for the Hawaiian Islands. pic.twitter.com/chRhGynRt0