Φλόριντα: Ενας νεκρός από τον κυκλώνα Μάικλ - Πλημμύρες, καταστροφές και σχεδόν 200.000 σπίτια δίχως ρεύμα

Ο κυκλώνας Μάικλ, η σφοδρότερη καταιγίδα που πλήττει τη Φλόριντα τα τελευταία 80 και πλέον χρόνια και η τρίτη ισχυρότερη που έχει φθάσει στην ενδοχώρα των ΗΠΑ, σφυροκόπησε την Τετάρτη τις ακτές της Πολιτείας αυτής στον Κόλπο με ανέμους που ξερίζωσαν σκεπές σπιτιών, σηκώνοντας τεράστια κύματα και προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μάικλ, η ταχύτατη ενίσχυση του οποίου καθώς κινείτο προς βορρά στον Κόλπο του Μεξικού κατέλαβε πολλούς εξαπίνης, έφθασε στη γη κοντά στην πόλη Μέξικο Μπιτς, περίπου 32 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάναμα Σίτι, στην περιοχή Πάνχαντλ της Φλόριντας, με ανέμους ταχύτητας 249 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Όταν έφθασε στις ακτές, ήταν κυκλώνας Κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους μόλις 3,2 χιλιομέτρων την ώρα χαμηλότερους από έναν κυκλώνα Κατηγορίας 5.

The International Space Station captured this footage of Hurricane Michael from an altitude of 225 miles as the storm approached the Florida Panhandle on Wednesday https://t.co/6TarhZn47Apic.twitter.com/kxEb44LNGO — CNN (@CNN) October 11, 2018

Όπως προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι, η ένταση του φαινομένου αποκλιμακώθηκε καθώς κινείτο πάνω από τη γη, προς τη Τζόρτζια, αφού έπεσε η νύχτα. Οκτώ ώρες αφότου έφθασε στις ακτές ο Μάικλ υποβαθμίστηκε σε κυκλώνα Κατηγορίας 1, με ανέμους ταχύτητας 150 χ.α.ώ..

WOW......Incredible video coming in of Hurricane Michael exploding a house into pieces in Panama City, Florida. (Source: Aaron Rigsby/Live Storms Media) #hurricanemichael#hurricanepic.twitter.com/kT2mKOzvjH — CBS 4 News (@kgbt) October 10, 2018

Το γραφείο του σερίφη της Κομητείας Γκάντσντεν ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν δέντρο διαπέρασε το σπίτι του στο Γκρίνσμπορο. Αυτός ήταν ο πρώτος θάνατος που οφειλόταν στο ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Αναφέρθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, ζημιές σε κτίρια, ξερίζωμα δέντρων και πτώση γραμμών του δικτύου ηλεκτροδότησης στις περιοχές από όπου πέρασε ο κυκλώνας.

Powerful winds from #HurricaneMichael knocked this house right off of its stilts Wednesday in Panama City Beach, Florida. The building was reportedly new construction. pic.twitter.com/OMNXWL9Pzu — Fox News (@FoxNews) October 11, 2018

Πλάνα που μετέδωσαν νωρίτερα τηλεοπτικά δίκτυα εικόνιζαν τα νερά μιας πλημμύρας να έχουν φθάσει ως τις οροφές σπιτιών στην πόλη Μέξικο Μπιτς. Η τύχη 280 κατοίκων της που σύμφωνα με τις αρχές αψήφησαν τις εντολές τους να απομακρυνθούν από την πόλη είναι ακόμη άγνωστη.

Λίγο νοτιότερα, τα νερά των πλημμυρών έφθαναν ακόμη και τα 2,3 μέτρα κοντά στην Απαλατσικόλα, μια πόλη 2.300 κατοίκων. Έχουν πέσει τόσες γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης που είναι αδύνατο να διανύσει κανείς όλη την πόλη, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 500.000 κάτοικοι της Φλόριντας διατάχθηκαν ή τους απευθύνθηκε έκκληση να κατευθυνθούν προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο πριν χτυπήσει η καταιγίδα. Ωστόσο ένα στέλεχος του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού ανέφερε την Τετάρτη ότι ως και 320.000 κάτοικοι της ακτής της Φλόριντας στον Κόλπο αψήφησαν τις εντολές και τις οδηγίες των αρχών.

Με τη βαρομετρική πίεση στα 919 μιλιμπάρ, ο Μάικλ είναι η ισχυρότερη καταιγίδα στην ιστορία της περιοχής Πάνχαντλ της Φλόριντας. Αυτός είναι εξάλλου ο τρίτος σφοδρότερος κυκλώνας στα χρονικά που έχει πλήξει τις ηπειρωτικές ΗΠΑ, μετά τον κυκλώνα Καμίλ (1969) στην Πολιτεία του Μισισιπή και εκείνον του 1935 στα νησιά Κις της Φλόριντας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη τη Φλόριντα, για να διευκολυνθεί η διάθεση ομοσπονδιακών πόρων.

Νωρίτερα περίπου 192.000 σπίτια και επιχειρήσεις δεν είχαν ρεύμα μόνο στη Φλόριντα, ενώ διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν επίσης στην Τζόρτζια και στην Αλαμπάμα. Περίπου 3.500 άνδρες της Εθνοφρουράς της Φλόριντας αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση του πληθυσμού και στις προσπάθειες αρωγής και αποκατάστασης, μαζί με περίπου 1.000 ειδικούς σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας, τον Ρικ Σκοτ.