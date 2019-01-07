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Φονικές χιονοστιβάδες στις Άλπεις

23:00

Πέντε σκιέρ από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, έχουν χάσει τη ζωή τους.

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