Φωτιά σε ουρανοξύστη στο Μπαγκλαντές: Δεκάδες παγιδευμένοι - Αναφορές για ανθρώπους που πηδούν στο κενό

Εκφράζονται φόβοι για πολλούς παγιδευμένους στο φλεγόμενο κτίριο, ενώ όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο τοπικά ΜΜΕ, άνθρωποι φωνάζουν για βοήθεια από τα παράθυρα, ενώ κάποιοι πηδούν στο κενό για να σωθούν από τις φλόγες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και μαύρο καπνό να βγαίνουν από την πρόσοψη του κτιρίου και ένα πλήθος ανθρώπων να έχει συγκεντρωθεί στον δρόμο μπροστά από αυτό.

Δείτε το βίντεο του RT:

Outbreak of fire at FR Tower on Kamal Ataturk Road in #Banani, #Dhaka. #Bangladesh#RedCrescent volunteers providing necessary first aid supports and assisting the Fire Service and Civil Defence.

?? @ShishirAepic.twitter.com/BzFu8b5qJg