Φρίκη στην Αυστραλία: 24χρονος δολοφόνησε τρία κοριτσάκια, τη μητέρα και τη γιαγιά τους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές εφημερίδες, η μητέρα της οικογένειας, η Μάρα Κουίν, εργαζόταν για μεταλλευτική εταιρεία.

Εκτός από την Μάρα, νεκρά βρέθηκαν τρία κοριτσάκια: η 3 ετών Σάρλοτ και οι 2 ετών δίδυμες Άλις και Μπέατριξ, όπως και η 74χρονη γιαγιά τους και μητέρα της Μάρα, η 74χρονη Μπέβερλι Κουίν.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε τις σχέσεις που είχαν με τον ύποπτο, ούτε διευκρίνισε πότε ή τον τρόπο με τον οποίο δολοφονήθηκαν.

Bedford: A man is behind bars accused of Western Australia's third mass murder this year. The father surrendered to police 1,400km from the crime scene before officers found 5 bodies at the Perth family home. @ameliabroun7#Bedford#7Newspic.twitter.com/m5MCYArhlN