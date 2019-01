Γάζα: Νεκρός Παλαιστίνιος σε διαδήλωση στο συνοριακό φράκτη

Αφότου ξεκίνησε, τον Μάρτιο του 2018, η κινητοποίηση υπό την επωνυμία «Μεγάλη πορεία της επιστροφής», τουλάχιστον 245 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν επίσης από τον Μάρτιο του 2018.

*Palestinian protester killed, 22 others injured as hundreds protest at Gaza separation fence.*#GreatReturnMarchpic.twitter.com/j0VcUEdOUd