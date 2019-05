Γερμανία: Θάνατοι από βαλλίστρες -Τουλάχιστον πέντε πτώματα

πηγή: ert.gr

Πρόκειται για έναν 53χρονο άνδρα και μία 33χρονη γυναίκα. Οι δύο τους ήταν ξαπλωμένοι σε κρεβάτι κρατημένοι χέρι-χέρι.

Τα άλλα βέλη που βρέθηκαν στα σώματά τους εκτοξεύθηκαν μετά θάνατον, πιθανότατα από το τρίτο θύμα, γυναίκα 30 ετών, την Φαρίνα Κ., που στην συνέχεια μάλλον αυτοκτόνησε με την βαλλίστρα, με ένα βέλος στον λαιμό.

Ο 53χρονος άνδρας, που βρέθηκε νεκρός με βέλη από βαλλίστρα στο κεφάλι και το σώμα, ονομάζεται Τόρστεν Β. και ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος μεσαιωνικών αντικειμένων στο Χάχενμπουργκ της Ρηνανίας-Παλατινάτου, με το όνομα «Milites Conductius», όπου διετίθεντο μεσαιωνικά ξιφίδια και σπαθιά.

Είχε μακριά άσπρη γενειάδα και οργάνωνε βραδιές με ξιφομαχίες. Στο μπράτσο του είχε τατουάζ με σύμβολα των Αλχημιστών, του αποκρυφιστικού κινήματος που άνθησε στον Μεσαίωνα και υποστήριζε ότι κατέχει το μυστικό της μετατροπής των μετάλλων σε χρυσό.

Σύμφωνα με την Bild, όλα τα θύματα ήταν μέλη ομάδας που διοργάνωνε ιπποτικούς αγώνες.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν δύο χώρους: το ξενοδοχείο του Πασάου στην Βαυαρία, όπου βρέθηκαν τρία πτώματα που έφεραν βέλη από βαλλίστρα και στο Γκίφχορν της Κάτω Σαξωνίας το διαμέρισμα του ενός από τα θύματα, εντός του οποίου βρέθηκαν χθες δύο ακόμη πτώματα γυναικών.

I still can't believe that news story about the crossbow murders in Germany. 3 people were found dead in a inn in Passau(Bavaria) and another two in Saxony.https://t.co/AUYZPXeW5n