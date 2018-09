Γουντγουόρντ: Ο Τραμπ παραλίγο να προκαλέσει πόλεμο με τη Β. Κορέα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτό το μέτρο θα εκλαμβανόταν αυτοστιγμεί στην Πιονγκγιάνγκ ως ένδειξη πως ήταν άμεσα επικείμενη μια επίθεση των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων εναντίον της Βόρειας Κορέας, συνέχισε ο δημοσιογράφος, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για την προεδρία του μεγιστάνα των ακινήτων που χαρακτηρίζεται εκρηκτικό από πολλούς.

Bob Woodward: A Draft Trump Tweet Was Interpreted By North Korea As A Signal For War - Share about war news: Washington Post reporter Bob Woodward, interviewed by CBS News' David Martin. CBS News AFP: Trump spooked Pentagon with almost-sent tweet on… https://t.co/AKRhMIfr7cpic.twitter.com/PEfkAQwymB