Η αντίδραση των ΗΠΑ στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην πΓΔΜ

Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στα Σκόπια και κάλεσαν τους ηγέτες της χώρας να ξεπεράσουν τις κομματικές διαφορές τους και να αδράξουν την ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Oυάσιγκτον, του Θανάση Κ. Τσίτσα

Η ανακοίνωση της εκπροσώπου Χέδερ Νάουερτ αναφέρει τα εξής:

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 30 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο οι πολίτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποδεχόμενοι τη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ της Μακεδονίας και της Ελλάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει στη Μακεδονία να πάρει τη σωστή θέση της στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην περιφερειακή σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία. Καθώς το κοινοβούλιο της Mακεδονίας αρχίζει τώρα τη συζήτηση για συνταγματικές αλλαγές, παροτρύνουμε τους ηγέτες να ξεπεράσουν την κομματική πολιτική και να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα τους ως πλήρες μέλος των δυτικών θεσμών".

STATEMENT BY HEATHER NAUERT, SPOKESPERSON

September 30, 2018

Macedonia’s Referendum on the Prespa Agreement

The United States welcomes the results of the Republic of Macedonia’s September 30 referendum, in which citizens expressed their support for NATO and European Union (EU) membership by accepting the Prespa Agreement between Macedonia and Greece. The United States strongly supports the Agreement’s full implementation, which will allow Macedonia to take its rightful place in NATO and the EU, contributing to regional stability, security, and prosperity.

As Macedonia’s parliament now begins deliberation on constitutional changes, we urge leaders to rise above partisan politics and seize this historic opportunity to secure a brighter future for the country as a full participant in Western institutions.